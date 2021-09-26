Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır (3)

İZMİR (DHA) - SÜT İŞLETME FABRİKASININ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programları kapsamında, Bayındır ilçesindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Baysan Süt İşleme Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimde sandığa ilk kez 6 milyon 300 bin genç gidecek ve oyunu kullanacak. Bu gençler Türkiye'nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye'ye bereket, demokrasi getirecek. Bugün çok güzel bir tesisin temelini atıyoruz. Üretmek, kadar değerli bir şey yoktur. Üretmek; alın teri kazanmak, bir kentin sokaklarında onuruyla gezmek ve Türkiye'nin büyümesi demektir. Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması demektir. Bize diyorlar ki; niye toprağı ekiyorsunuz? Un mu lazım, buğday mı lazım, yem mi lazım, et mi lazım? Biz verelim. Bizim çiftçimiz kazansın. Bizim çiftçimiz ne olacak? Bu kaderi değiştireceğiz. 'Çiftçi milletin efendisi' derler; biz efendiliği bırakmadık. Her şey dışarıdan geliyor. Çiftçinin durumu iyi diyorlar sen saraydan bakarsan çiftçinin durumunu göremezsin. Elin oğlu kazanıyor. Bizim çiftçimiz neden kazanmıyor? Yeni bir stratejiyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. İktidar değiliz ama sizin oylarınızla olacağız. Bütün belediye başkanlarımız sizin kazanmanız için çalışıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kule İzmir açılışının ardından kentten ayrılarak Hatay'a hareket etti.

Hande NAYMAN/ İZMİR,