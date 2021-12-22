Kılıçdaroğlu: En büyük hakem halktır, sandığı koymak lazım (2)

'AYRIMCILIKTAN HERKES KAYBEDER'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Tuncay Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda kişi yer aldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimizse biz 84 milyon insan kucaklaşmak zorundayız, beraber olmak zorundayız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz dolayısıyla beraberlikte güç doğar, ayrımcılıktan ise herkes kaybeder. Belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim; 'Kesinlikle oy versin veya vermesin, herkese eşit davranacaksınız. Fakir mahalleler varsa oraya pozitif ayrımcılık yapacaksanız'. Belediye başkanımız da bu felsefeden yola çıkarak size hizmet ediyor. Bizim belediye başkanlarımız sadece CHP'nin belediye başkanları değil 'Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır dolayısıyla toplumun her kesimini kucaklamak zorundadırlar" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından aralarında park ve kültür evinin de bulunduğu yerlerin açılışını gerçekleştirdi.