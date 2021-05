Kılıçdaroğlu: En büyük arzumuz, kimsenin aç ve açıkta kalmaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesinde yer alan CHP'li İlçe Belediye Başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Belediye başkanlarının Covid-19 pandemisi ve 17 günlük tam kapanma sürecindeki çalışmalarına dair bilgi alan Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ilçe belediye başkanlarının çok zor koşullarda görev yaptığını söyleyerek, "Üstelik bu zor koşulları tetikleyen unsurların başında da bu pandemi süreci geliyor. Ama belde halkından destek alıyorsunuz, belde hakkına destek veriyorsunuz. En büyük arzumuz bulunduğunuz belde de kimsenin aç ve açıkta kalmaması. Bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz. Askıda bakkal defteri çok önemli. Özellikle yoksul mahallelerdeki bakkal defterleri önemli. Şu açıdan; insanlar gidip o bakkaldan alışveriş yapıyorlar. Fakat paralarını ödeyemiyorlar. Gerçekten yoksul insanlar bunlar. Rakamlar çok büyük değil; 3 bin 5 bin civarında oluyor. Bazen 2 bin TL bazen 1000 TL oluyor. Dolayısıyla bunların masraflarını bir şekliyle yardımseverlerden karşılayabilirseniz en azından bunlara ciddi bir yardımı yapmış olacaksınız" dedi.

'HALKA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ, SON DERECE MUTLUYUZ'Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının halkın her zaman yanında olması gerektiğini bildirerek, "Bürokratlar bazen bizi yok sayıyorlar' diye sitem ettiniz. Sizi istedikleri kadar yok saysınlar. Sizi var eden zaten o bürokratlar değil bulunduğunuz beldedeki halk. Halka güven verdiğiniz andan itibaren gerisinin hiçbir önemi yok. Kaymakam tanımazmış, vali görmezmiş, şu görmezmiş vesaire bunların hiçbir önemi yok. Esnaf, manav, vatandaş görüyor mu, onlarla birlikte yürüyor musunuz, onların sorunlarına çözüm üretiyormusunuz; asıl önemli olan o. Çünkü sizi seçen bürokratlar değil sizi seçen halk. Halka her türlü desteği vermek zorundasınız ve onlarla kucaklaşmak zorundasınız. Zaten yapıyorsunuz. Bu konuda son derece mutluyuz. Ankara olarak son derece mutluyuz" diye konuştu.'DENETİMLERDEN ÇEKİNMEYİN'Kılıçdaroğlu, yapılan denetimlerden çekinilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Belediyeler birliği araç dağıtımında haksızlık yapıyor. Bunu biliyorum. Ama şimdi devreye girildi. Rakamlar ortaya çıkarıldı. Bizim belediyelerimize geçmişte haksızlık yapıldığı ortaya çıktı. Şimdi onu belediye birliği telafi etmeye çalışıyor. ve bizim belediyelere verilmeyen pek çok araç yeni sistem içinde kısa süre içinde verilecek. İçişleri Bakanlığı denetim yapıyor; denetimlerden çekinmeyin. Boğazınızda aşağıya haram lokma inmediği sürece de korkmayın. İstedikleri kadar denetim yapsınlar. Bir odayı arayın. Telefonlarını verin. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayın. Diledikleri gibi denetim yapsınlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU