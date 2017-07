Kılıçdaroğlu: En Barışçıl Eylemimiz Bazı Çevrelerde Ciddi Kaygılar Yaratıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını belirterek, "Kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor" dedi.



Başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Tavşancıl Mahallesi'nde konaklama alanında geceye geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güne Tavşancıl'da bulunan Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ederek başladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakiler Yahya Kaptan'ın mezarı başında dua etti.



'Adalet Yürüyüşü'nün 22'nci gününde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yahya Kaptan'ın mezarını ziyaret ettim. Yahya Kaptan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkunda uzun uzun söz ettiği bir milli kahramanımız. Duamızı ettik, Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden, hayatını veren herkese şükran borçluyuz. Onları rahmetle anmak, onları her zaman her ortamda, her yerde anmak bizim temel görevlerimizden birisidir" dedi.



Irak'ta IŞİD'in Türkmenlere yönelik saldırısına değinen Kılıçdaroğlu, "Bu arada bizi üzen bir başka olay daha var. Telafer'de IŞİD'in saldırısı sonucu 200 Türkmen'in katledilmesi. Kadın yaşlı herkesi katletmeleri gerçekten hepimizi üzüyor. Ama bir başka sevindirici olay daha var. Bizim gençlik kollarımız şu anda Irak'taki Türkmenlere yardım TIR'ları götürüyorlar. Şuanda Telafer bölgesindeler ve dolayısıyla biz yardımlarımızı bu Adalet Yürüyüşü'nü yaparken yine yurt dışındaki Türkmenleri düşünerek onlara da her türlü yardımı yapmayı sürdürüyoruz" diye konuştu.



Adalet Yürüyüşü ile Türkiye'nin en barışçıl eylemini yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"450 kilometreyi kimsenin burnu kanamadan, kimseye kötü söz söylemeden, herkesi kucaklayarak, bizim gibi düşünmeyen insanları alkışlayarak yolumuza devam ediyoruz. Provokasyonlar yapılmak isteniyor, onları alkışlıyoruz. En barışçıl eylemimiz bazı çevrelerde ciddi kaygılar, endişeler yaratıyor. Hiç kimse şunu unutmasın biz bu yürüyüşü 'adalet' adı altında yapıyoruz. Toplumun 80 milyonu için yapıyoruz bu yürüyüşü, adalet ihtiyacı hepimizin ortak ihtiyacıdır. İnsanlığın ortak değeridir adalet. Yine bazı çevreler 'efendim yürüyorsunuz ama işte biz izin veriyoruz', ne demek izin veriyoruz? Bu bizim anayasal hakkımız, insan olarak hakkımız, adalet istemek ne zamandan beri birilerinin iznine, birilerinin lütfüne bağlı oldu. Bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Pazar gününe yaklaşıyoruz. İnşallah hiç kimsenin burnu kanamadan hep birlikte Maltepe'de olacağız. Türkiye'ye ve dünyaya sesleneceğiz. Bu yürüyüşü niçin yaptık, hangi gerekçelerle yaptık, ne istiyoruz biz, bunu anlatacağız."



Taşvancıl'dan Gebze'ye doğru yürüyüş başlarken, dün olduğu gibi bugün de D-100 karayolunun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. D-100 karayoluna bağlanan yan yollar kamyon, TIR ve çekicilerle kapatıldı. Kılıçdaroğlu'nun geçeceği güzergahta polisler ve jandarmalar güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri ise güzergahta uçarak kontrollerde bulundu.



MARŞLAR VE TÜRKÜLER SÖYLEDİLER



Yürüyüşe katılanlar Tavşancıl Mahallesi'ndeki kamp alanında geceyi geçirdi. Yürüyüşe katılanlara yemek ve çay ikram edildi.



Kamp alanında çadırlarını kuranlar uyuyarak dinlenmeye çalışırken, kimileri ise çimlerin üzerine serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu. Gençler ise gece geç saatlere kadar marşlar ve türküler söyleyerek eğlendi.



- Kocaeli