Kılıçdaroğlu, Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilen Köy Konağını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elmadağ Belediyesi tarafından restore edilen Köy Konağını ziyaret etmesi Köy Konağı'ndaki fotoğraflara bakması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın hizmetine sunulmak üzere Elmadağ...