Kılıçdaroğlu: "Eline bayrağı alıp tankın altında hayatını kaybeden adam demokrasi şehididir"
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın konuşması - Kılıçdaroğlu: "Eline bayrağı alıp tankın altında hayatını kaybeden adam demokrasi şehididir" TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşu.
21.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:36
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın konuşması - Kılıçdaroğlu:
"Eline bayrağı alıp tankın altında hayatını kaybeden adam demokrasi şehididir"
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşu.
Kaynak: AA