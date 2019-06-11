Kılıçdaroğlu: "Ekonomiyi bu hale kim getirdi?"

Kılıçdaroğlu: "Ekonomiyi bu hale kim getirdi?"

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)

Kaynak: AA
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