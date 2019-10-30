Kılıçdaroğlu: "Ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti"
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
30.10.2019 15:12
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (7)
Kaynak: AA
VİDEO: Kılıçdaroğlu: "Ekonomide sorun yaşıyoruz ama Türkiye terörden çok çekti"