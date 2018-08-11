Kılıçdaroğlu "Ekonomi" Konulu Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli." dedi.

Kılıçdaroğlu, düzenlediği "ekonomi" konulu basın toplantısında, Türkiye'nin, tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşadığını, derin bir ekonomik, siyasal sorunla karşı karşıya olduğunu savunarak, yaşanan sorunun siyasetçilerin yanı sıra işçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin, esnafın gündeminde olduğunu anlattı.

Sorunun büyüklüğünün, bunu "halının altına süpürme lüksü"nün olmadığını gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte bu sorunu aşmak için çaba göstermek zorundayız. Bunun birinci yolu kararlı, sabırlı ve tutarlı bir politikayla yola devam etmektir. Neyi, nasıl yapacağınızı çok iyi bileceksiniz. Eğer neyi, nasıl yapacağınızı bilmeden, öngörmeden, planlamadan yola çıkarsanız bu krizi aşamazsınız. Krizi aşmak, sağlıklı bir süreci yaşama geçirmek için ilk yapılması gereken iş, sorunu yaşayanlarla bir araya gelmektir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Ekonomik ve Sosyal Konseyi kurduğunu, konseyin Anayasa'ya girdiğini hatırlatarak, "3 ayda bir toplanması, bütün sosyal tarafların olması gerekiyor. Ekonomik ve sosyal olayların görüşülüp, tartışılıp çözüme bağlandığı bir ortam olarak değerlendiriliyor. Ülkeyi yönetenlerin ilk yapması gereken iş süratle Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplamaktır. Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplandığı tarih en son 5 Şubat 2009. Ülkeyi yönetenler buna düşünmemiş, buna gerek duymamış olabilir." dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağını ve bu konuda nelerin yapılması gerektiğine ilişkin 13 maddelik çözüm önerisi sunan Kılıçdaroğlu, dış politikaya ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Bugün izlenen dış politikanın tam 180 derece değişmesi lazım. Dış politikada hamaset söylemlerine yer yoktur; dost, düşman ülkeler yoktur; ülkelerin çıkarları vardır. Her ülke kendi çıkarları üzerine dış politikasını oluşturur. Siz, daha güçlü olmak için dışarıdan gelecek olan şoklara karşı güçlü bir ekonomi oluşturmak zorundasınız. Güçlü bir ekonomi oluşturamazsınız, başka ülkelerin sömürdüğü ülkeler haline dönüşürsünüz. Türkiye'nin bugün geldiği nokta budur. Trump bir tweet atıyor Türkiye'de rakamlar değişiyor, dolar yükseliyor. Neden böyle oluyor? Kırılgan bir ekonomi olduğu için, güçlü bir ekonomi olmadığı için. Şunun altını özenle çizeyim, Trump'ın attığı her tweet Türk halkının onurunu zedeliyor. Asla kabul etmiyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Hele hele müttefik olarak tanımladığımız bir ülkenin Türkiye'ye düşmanca yaklaşımını asla doğru bulmuyoruz. Bu konuda Türkiye'de bir görüş birliğinin sağlanması da bence çok önemli. Dış politikada yapılması gereken önemli şeylerden birisi de dış politikanın iç politika malzemesi yapılmamasıdır. Eğer dış politikayı iç politika malzemesi haline getirirseniz, hamasetle bir dış politika yöneteceğinizi söylerseniz, büyük çıkmazlarla karşı karşıya kalırsınız. Dış politika milli olmak demektir; iktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasal partilerin ortak ses çıkarması gereken bir alandır dış politika."

(Sürecek)