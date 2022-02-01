Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kurul'u kabul etti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Nejla Kurul'u kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Başkanı Kurul ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da eşlik etti.