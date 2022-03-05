Kılıçdaroğlu: "Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız"
AA, Hakan Dündar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda konuştu. (1)