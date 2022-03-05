Kılıçdaroğlu: "Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız"

AA, Hakan Dündar - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sağlık Forumu: Sağlık Sistemine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız

Kılıçdaroğlu: Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız

Kılıçdaroğlu: Eğer sorunu yaşayanı dinlerseniz o sorunun çözümünü de çok rahat bulur ve çözüme ulaşırsınız

AA / Hakan Dündar - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Haberler

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