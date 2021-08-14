Kılıçdaroğlu, düşen Rus yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
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Kılıçdaroğlu, düşen Rus yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Kılıçdaroğlu, düşen Rus yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu uçakta bulunan Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun. Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Kılıçdaroğlu, düşen Rus yangın söndürme uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Haberler
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