Kılıçdaroğlu, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı
AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sevgili ziraat mühendislerimiz, yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. Dünya Ziraat Mühendisleri Gününüz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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