Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
18.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Kaynak: Dunya.com