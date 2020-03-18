Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.