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Dünya Sağlık Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel

Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

18.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:44
Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Ursu'yu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen kabulde, Ursu ve beraberindeki heyet ile bir süre görüştü.

Ursu, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kabulde, küresel ve bölgesel konuda koronavirüs hakkında teknik bilgi verdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nasıl değişimler geçirdiği ve nasıl yayıldığı konusunda bilgiler paylaştıklarını dile getiren Ursu, virüsün küresel ve bölgesel olarak eşi ve benzerinin görülmediğini anlattı.

Ursu, uluslararası sağlık tüzüğü gereğince Türkiye dahil bütün ülkelerin, karşılıklı bilgi, somut tavsiyeler ve bilimsel verilerin paylaşımı konusunda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını ifade etti.

Virüsün yayılımının pandemi şeklinde seyrettiğine işaret eden Ursu, bütün ülkelerin Kovid-19 salgınına cevap vermek için çalıştığını kaydetti.

Türkiye'de bütün paydaşlar ve ilgili tarafların yakın iş birliği içinde çalıştığını, hükümetin ve yetkililerin sürece dahil olduğunu aktaran Ursu, "Bu durumun başından beri Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Çin'de ve sonra diğer ülkelerdeki gelişmeler hakkında Sağlık Bakanlığı ile temas içindeyiz. Türk yetkililerinin de bu durumdaki en iyi uygulamalardan, önerilerden ve tavsiyelerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Ursu, gece gündüz kahramanca çalışan bütün sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Bir basın mensubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin testle ilgili sorusuna Ursu, "Test stratejisinin günlük epidemiyolojik bilgilere ve duruma bağlı olduğunu söylemek isterim. Test stratejisi ve test kararları ulusal yetkililerin günlük elinde olan bilgilere ve verilere göre verilmelidir. DSÖ bütün şüpheli vakaların ve şüpheli vakalarla temas halinde ve semptom gösteren kişilerin test edilmesini öneriyor. Bu salgın durumunda kaynakların en uygun şekilde kullanılması önemli. Bu yüzden DSÖ herkesin test edilmesini önermiyor." yanıtını verdi.

Türkiye'de şu an vaka sayısının 100'den az olduğunu, Sağlık Bakanlığının sayının artmaması için gerekli önlemleri aldığını kaydeden Ursu, semptomlara dayalı bir tedavi uygulandığını, yeni tip koronavirüse dayalı bir tedavinin mevcut olmadığını kaydetti.

"Ekonomik tedbirlerde geç kalındı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da düzenlediği basın toplantısında DSÖ heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Heyetin, sağlık çalışanlarının sağlığının salgınla mücadelede ne kadar önemli olduğunun altını çizdiklerini aktaran Öztrak, "Sadece doktorlar, hemşireler değil, ambulans şoförlerinden doktorlara kadar uzanan bir silsile içerisinde tüm sağlık çalışanlarının bu salgından korunmaları, bu salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Öztrak, DSÖ'ye partilerine yaptıkları bilgilendirme ziyaretinden dolayı teşekkürlerini de iletti.

Bir gazetecinin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüsle ilgili yapılacak toplantıya ilişkin neler öngördüklerine yönelik sorusunu yanıtlayan Öztrak, CHP olarak uzunca bir süredir hem salgınla mücadeleye dönük hem de ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamalar yaptıklarını hatırlattı.

Pazartesi günü MYK'da bu yönde alınan kararları kendisinin açıkladığını, dün de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik önlemlere ilişkin değerlendirmeler yaptığını dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Bugün bakalım hangi tedbirler açıklanacak ama tüm dünya bu konuyla ilgili tedbir alıyor, biz geç kaldık. Sağlık konusunda önlemleri alırken, DSÖ'nün söylediği protokollere uyum sağlanırken, ekonomik tedbirler konusunda geç kaldık. Daha bu hafta başında Hazine ve Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın tedbirleri hafta ortasında açıklayacağını söyledi. Bakalım bugün hangi tedbirler ortaya çıkacak. Oysa dünya IMF dahi ek kaynaktan bahsetti. Oysa Türkiye'ye baktığınızda şu anda ekonomide alınacak önlemlere ilişkin hiçbir şey ortaya yok. Türkiye, bu virüs salgını nedeniyle ortaya çıkan krizin ekonomik etkilerine karşı son derece hazırlıksız yakalandı. Yüzde 1'in altında bir büyüme hızı, yüzde 14'e varan işsizlik oranı, 22,5 milyar dolara düşmüş döviz rezervleri ve büyük ölçüde yok olmuş mali disiplinle yakalandı. Bakalım bugün açıklanacak önlemlerde bunların kaynakları neler olacak, neler kullanılacak."

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Kaynak: AA

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