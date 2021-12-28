Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Spor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Milli Yüzücü Sakçı'yı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.
AA / Barış Gündoğan - Spor Haberleri
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