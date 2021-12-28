Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti - Haberler Spor
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Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti

Kılıçdaroğlu, dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Spor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Milli Yüzücü Sakçı'yı telefonla arayarak başarısından dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

AA / Barış Gündoğan - Spor Haberleri

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