Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Halkımızın ağız ve diş sağlığını önceleyen, içinde bulunduğumuz zor şartlarda dahi kendi sağlıklarını hiçe sayarak meslek onuruna büyük bir özveriyle bağlı olan diş hekimlerimizle gurur duyuyor, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

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