Kılıçdaroğlu: Dövizi Düşükten Alıp Yüksek Satanlar Kim?

"Dolar düşükken alanlar, 7 lira olduğu zaman bozduranlar kim" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilginin Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve BDDK'da bulunduğunu belirterek hükümetin açıklamasını istedi.