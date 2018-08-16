Kılıçdaroğlu: Dövizi Düşükten Alıp Yüksek Satanlar Kim?

"Dolar düşükken alanlar, 7 lira olduğu zaman bozduranlar kim" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilginin Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve BDDK'da bulunduğunu belirterek hükümetin açıklamasını istedi.

Kılıçdaroğlu: Dövizi Düşükten Alıp Yüksek Satanlar Kim?

"Dolar düşükken alanlar, 7 lira olduğu zaman bozduranlar kim" diye soran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilginin Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve BDDK'da bulunduğunu belirterek hükümetin açıklamasını istedi.

Kaynak: Dunya.com

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