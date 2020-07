Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız (3) 1251 OY İLE ALTINCI KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİCHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyunu alarak altıncı kez Genel Başkan seçildi.

1251 OY İLE ALTINCI KEZ GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda tek aday olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 delegenin oyunu alarak altıncı kez Genel Başkan seçildi. Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşmasında 83 milyona hizmet etmek inancından hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi. Kavga ve ayrışma değil, beraber olma zamanı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Verdiğiniz her oya layık olmaya çalışacağım. Yeri gelir 24 saat çalışırım. Bu taahhütlerimizi dostlarımızla birlikte yerine getireceğimizi söyledik. Kavga zamanı değil, ayrışma zamanı değil, beraber olma, birlikte olma zamanıdır. Elbette herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Ama her düşünceye saygı göstermek de bizim görevimizdir. Biz farklı düşünceleri her zaman dinlemeliyiz. Bakın biz ne kadar hoşgörülüyüz. Ayrışma yok. Ayrıştırmak, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız. Yeni bir siyaset anlayışını başlattık ve bu anlayışla yola çıkacağız. Bana verdiğiniz oyun benim açımdan doğurduğu sorumluluğun farkındayım. Bu ülkeye hizmet etmek benim için mübarek bir görevdir. Ben bu görevi mutlaka yerine getireceğim."

Kaynak: DHA