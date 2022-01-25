Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi - Haberler
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Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi

Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin, Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Diyarbakır, Politika, Haber

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