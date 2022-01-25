Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini olumsuz hava şartları nedeniyle erteledi

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz genelinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Hiç kimse merak etmesin, Diyarbakırlı kardeşlerime sözüm söz, en kısa sürede orada olacağım." ifadesini kullandı.