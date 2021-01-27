Kılıçdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri Ayhan Barut ve Bekir Başevirgen eşlik etti.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, CHP Genel Merkezi'nden ayrılırken, görüşmenin içeriğine ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bugün DİSK heyeti olarak Mecliste grubu bulunan partilerle birer görüşme yaptıklarını belirten Çerkezoğlu, Türkiye'nin Kovid-19 salgının da etkisiyle yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işsizlik ve yoksullukla mücadele ettiğini söyledi.

Çerkezoğlu, 2021'de geçerli olacak asgari ücretin, ekonomik kriz ve salgının yarattığı bu tahribat sürecinde belirlendiğini aktararak, "Asgari geçim indirimi de dahil olarak 2 bin 825 lira olarak belirlenen ve daha yılın ilk günlerinde yapılan zamlarla ciddi bir biçimde gerileyen ve bir işçinin ailesiyle beraber yaşamasına yetmeyecek bu ücret değiştirilebilir, artırılabilir." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretin TBMM'de yapılacak düzenlemelerle artırılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"DİSK olarak ilk günden itibaren asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini ve asgari ücret üzerindeki kesinti yükünün devlet tarafından, Hazineden karşılanması gerektiğini ifade etmiştik. Bugün asgari ücretin bir miktarda olsa yükseltilebilmesi için asgari ücreti tümüyle vergi dışı bırakmak ve SGK kesinti yükünün devlet tarafından karşılanması konusunda yasal düzenlemeler yapmak için TBMM'yi göreve çağırıyoruz. Asgari ücret bütünüyle vergi dışı bırakılmalıdır, SGK kesintileri pandemi süresince Hazine tarafından karşılanmalıdır. 12 yıldır işverene verilen 5 puanlık SGK prim desteği, pandemi süresince işçilere de verilmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılarak, SGK prim desteğiyle de yaklaşık 750 lira kadar artırılması mümkündür."

Bir soru üzerine bugün TBMM'de HDP ile görüştüklerini aktaran Çerkezoğlu, grubu bulunan diğer partilerden de randevu talepleri olduğunu bildirdi.

Çerkezoğlu, başka bir soru üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda destek vermeye hazır olduklarını söylediğini ve Mecliste gerekli çalışmayı yapacaklarını söylediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz