Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı
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Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

22.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:19
Kılıçdaroğlu, Diş Hekimliği Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerinin "Diş Hekimliği Günü"nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerinin "Diş Hekimliği Günü"nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşam boyu bizlerin sağlığını korumak için zor şartlarda çalışan, içinde bulunduğumuz salgın sürecinde de ön cephede mücadele eden, hekimlik mesleğinin onurundan ve etik değerlerden ödün vermeyen diş hekimlerimizin, 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü kutlar, sağlıklı günler dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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