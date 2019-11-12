Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:28
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (9)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"