Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"
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Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:28
Kılıçdaroğlu:

-CHP Genel Başkanı 'nun kürsüdeki konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. (9)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Dik durduğunuz sürece, uluslararası arenada huzurun kaynağı olursunuz"
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