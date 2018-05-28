Kılıçdaroğlu: Dijital Çağı Yakalamak Zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur.

Kılıçdaroğlu: Dijital Çağı Yakalamak Zorundayız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et