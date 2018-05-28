CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur." dedi.