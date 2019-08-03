Kılıçdaroğlu: "Devletin silah fabrikasını yabancı bir orduya satılmasına tahammül edemiyorum"
Alanda toplanan vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti.
Alanda toplanan vatandaşlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şavşat'ta halka hitap etti. (2)
Kaynak: AA
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