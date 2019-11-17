Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"
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Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da BİRKONFED tarafından düzenlenen "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu.

17.11.2019 13:51 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:54
Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı , 'da BİRKONFED tarafından düzenlenen " Değerlendirme Toplantıları" başlıklı programda konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kılıçdaroğlu: "Devleti yönetmek CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır"
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