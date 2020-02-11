Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu "TBMM bir dönem FETÖ'nün isteklerini yapmak için kullanıldı" dedi
11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) siyasi ayağını açıklayacağını söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com