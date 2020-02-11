Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'
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Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Kılıçdaroğlu geçen hafta, "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" demişti. Kılıçdaroğlu "TBMM bir dönem FETÖ'nün isteklerini yapmak için kullanıldı" dedi

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:30
Kılıçdaroğlu: 'Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

(CHP) Başkanı , partisinin grup toplantısında "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişi 'dır" dedi.


Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta FETÖ'nün (Fethullahçı Terör Örgütü) siyasi ayağını açıklayacağını söylemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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