Kılıçdaroğlu: "Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez"
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Kılıçdaroğlu: "Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez"

07.12.2020 20:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu.(7)

Kılıçdaroğlu: 'Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez'
Kılıçdaroğlu: 'Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez'
Kılıçdaroğlu: 'Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez'
Kılıçdaroğlu: 'Devlet, anonim şirket gibi yönetilmez'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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