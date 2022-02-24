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Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti

Demirören Haber Ajansı, Ramazan Çetin - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti.

DENİZLİ (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle Denizli programının öğleden sonraki bölümünü iptal etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Denizli, programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda esnafı ziyaret etti, ardından da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle yaşanan gelişmeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun programının öğleden sonraki bölümündeki Bereketli Toplantı Salonu'ndaki toplu açılış töreni ile Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki kadın ve gençlik buluşmalarının iptal edildiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantının ardından Ankara'ya döneceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna, Denizli, Güncel, Haberler

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