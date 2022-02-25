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Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti.

DENİZLİ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de esnafı ziyaret etti.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldi. Programa esnaf ziyareti ile başlayan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki dükkanlara girerek esnafla sohbet etti.

Vatandaşlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu, Denizli STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri buluşması için Merkezefendi Kültür Merkezi'ne geçti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Denizli, Politika, Haberler

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