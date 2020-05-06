Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
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Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
06.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığındaki mezarlarını ziyaretti. Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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