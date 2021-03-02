Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız"
02.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan