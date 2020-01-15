Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"
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Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi -Toplantıya katılanlar -Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.

15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:59
Kılıçdaroğlu:

-CHP Genel Başkanı 'nun salona girişi

-Toplantıya katılanlar

-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"
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