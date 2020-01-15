Kılıçdaroğlu: "Demokrasi yoksa bir ülkede gelişme olmaz"
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi -Toplantıya katılanlar -Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.
15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:59
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
-Toplantıya katılanlar
-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKSARAY - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA