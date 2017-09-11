Kılıçdaroğlu: "Demokrasi Mücadelesi Vereceğiz"
- İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılış töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması Açılış töreninden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Birlik...
- İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılış töreni
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuşması
Açılış töreninden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesi'nde yaptığı İsmet İnönü Parkı ve Lozan Zafer Anıtı'nın açılış törenine katıldı.