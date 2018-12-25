Kılıçdaroğlu: "Demokrasi Konusunda Hiç Kimsenin Aşık Atamayacağı Tek Parti CHP'dir"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP TBMM Grup Toplantısı
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Kaynak: AA