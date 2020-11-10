Kılıçdaroğlu: Demek ki bizim bir eksiğimiz var, hepimize görev düşüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarım gittiler, bütün illerde OSB'lerde üreticiler ile görüştüler.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarım gittiler, bütün illerde OSB'lerde üreticiler ile görüştüler. Yüzde 90'ının CHP'nin önerilerinden haberi yok. Demek ki bizim bir eksiğimiz var, demek ki biz bir şeyi yapamıyoruz. Bu bağlamda hepimize görev düşüyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıldığını dile getirerek, "Düşmanının bile saygı duyduğu bir insan. Düşünceleri ile devlet adamlığı ile dünyada ender bulunan kişilerden birisi. Demokrasiyi getiren, bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devlet adamı, bir komutan. 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. O, ülkesini düşman işgalinden kurtardı. Milli mücadeleyi bütün mazlum milletler için yaptı. Bilgiye, birikime değer verdi. O dönemde de Londra'daki tefecilerin esiriydi Osmanlı. Onlar yönetiyorlardı. Devletin bütün gelirleri üzerinde söz sahibi oldular. Verilen mücadelenin, elde edilen bağımsızlığın hangi koşullarda verildiğini çok iyi bilmek zorundayız. Bizim mücadelemiz onun bıraktığı mirası büyütmektir" diye konuştu.

CHP KİTAPÇIKLARININ TOPLATILMASIOda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın tahliyesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Onu hapse atan yargı değil, devletin içindeki bazı organizasyonlar. İntikam almak istiyorlar. Benim bildiğim Müyesser Yıldız, istediği kadar gözdağı versinler, kalemini satmayan, onurlu bir gazetecidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası' ve 'Arpalık Aile Şirketi' adlı kitapçıklarının toplatılma kararına ilişkin ise "Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz, sadece İstanbul'da var. Meğer Anadolu'da da varmış Zekeriya Öz'ler. Bizim kitapçıklarımızı toplatmışlar. Bu broşürde kimseye hakaret yok, hiçbir bilgi yanlış değil" diye konuştu.'SİYASİ PARTİ, DEVLET DEĞİLDİR'Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebini de değerlendirerek, "Ülke yönetimi ciddiyet ister. Halk sizi ülke yönetimi ile görevlendirmişse siz bakanlarınızı, 'kim, hangi işi en iyi yapabilir' düşüncesinden hareketle belirleyip, onu bakanlığa atarsınız. Daha 2018 Ağustos'unda 'bu iş böyle yürümez' diye 13 madde halinde saydık. Kriz varsa kavga etmenin mantığı yok. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç. Siyasi parti, devlet değildir. Siyasi parti ne zaman ki 'ben devletim' diyorsa o zaman sorunlar başlar. Tek adam rejimi bir kişinin 'ben devletim' dediği rejimdir" dedi. 'UMARIM BARIŞ SÜRECİ GERÇEKLEŞMİŞ OLUR'CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın çekilmeyi kabul etmesi ve Azerbaycan'ın işgal altında bulunan topraklarını geri almasına ilişkin ise "Azerbaycan'ın işgal altında toprakları vardı. 'İşgal son bulsun' istediler ama olmadı. Onlar da son çare olarak savaştılar. Sayın Aliyev aslında çok sıcak bir mesaj verdi, 'Biz Ermenilere değil Ermenistan yönetimine karşıyız' dedi. Umarım Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlikler son bulur, daha sıcak dostluklar başlar. Umarım bir barış süreci gerçekleşmiş olur" diye konuştu.'İZMİR'DE YARALAR SARILIYOR'Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, "Belediye başkanlarımız el ele vererek son derece güzel bir çalışmayı kararlılıkla sürdürüyorlar. Yaralar hızla sarılıyor. Yıkılan hane sayısı 143. Acil yıkılması gereken hane sayısı 831. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 224 konut eşyaları ile birlikte tamamlandı ve depremzedelere verilecek. Hilton Oteli'nin 380 odası depremzedelere açıldı. İzmir Gaziemir semt garajının bulunduğu bir yerde 58 daire depremzedelere tahsis edildi. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. 'Bir kira bir yuva' dayanışmasına gelen para 30 milyonu aşmış durumda. Bu da çok değerli bir birikim. Orta hasarlı binalara yönelik olarak da her daireye 5 bin lira ödeme yapılacak. Yaralar hızlı bir şekilde sarılıyor. 857 çadır belediye tarafından hizmete sunulmuş durumda" dedi.'BİZE GÖREV DÜŞÜYOR'Kılıçdaroğlu, CHP'nin hazırladığı yeni KOBİ paketine ilişkin, "KOBİ'lerin yüzde 20'sinin borçlarının döviz olması büyük bir risk. KOBİ'lerin ortak talepleri, 'ekonomide istikrar, güven istiyoruz' diyorlar. Arkadaşlarım gittiler, bütün illerde OSB'lerde üreticiler ile görüştüler. Yüzde 90'ının CHP'nin önerilerinden haber i yok. Demek ki bizim bir eksiğimiz var, demek ki biz bir şeyi yapamıyoruz. Bu bağlamda hepimize görev düşüyor. Bize çok konuşan adam lazım değil, çok bağıran adam da lazım değil, bize dünya ile kavga eden adam da lazım değil. Konusunda uzman, birikimli olan, istişareyi bilen, uygarca tartışabilen yöneticiye ihtiyacımız var" diye konuştu.KOBİ ÖNERİLERİCHP lideri Kılıçdaroğlu, KOBİ paketinde yer alan önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Ertelenen vergiler ve banka kredileri için vadelendirme imkanı getirilmelidir. KDV sistemi baştan revize edilerek girdi-çıktı farkları ortadan kaldırılmalı, şirketlerin devletten tahsil edilemeyen KDV alacakları süratle ödenmelidir. KOBİ'lerin kredi piyasalarında direncini artırmak için yararlanabilecekleri finansman seçenekleri genişletilmelidir. Katma değeri yüksek ürün üretecek firmalar için özel kredi ve vergi desteği sağlanmalıdır. Teşvikli kredilerin yerinde kullanıldığını ölçmek amacıyla teşvik kredisi denetim mekanizması da oluşturulmalıdır. Asgari ücret tamamen vergi dışı kalmalıdır. İşvereni rahatlatıyorsanız işçiyi de rahatlatacaksınız. Kamu ihale sistemi KOBİ'lerden alımları teşvik edecek şekilde değiştirilmelidir. Devlet kurumlarına satılan mallar dolayısıyla üreticinin kamuda bekleyen alacakları süratle ödenmelidir. Bütün OSB'lerde teknoloji liseleri kurulmalıdır. KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimi desteklenmelidir. Teşvik sistemi bölgesel ve sektörel faktörler göz önünde bulundurularak dizayn edilmelidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR