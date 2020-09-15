Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Davutğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Görüşme odasına geçmeleri Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme odasında konuşmaları Parti heyet üyelerinin gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet...

15.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Davutğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması

Görüşme odasına geçmeleri

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme odasında konuşmaları

Parti heyet üyelerinin gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: AA

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