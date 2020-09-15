Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi Davutğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması Görüşme odasına geçmeleri Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme odasında konuşmaları Parti heyet üyelerinin gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet...
15.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:30
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
Davutğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu karşılaması
Görüşme odasına geçmeleri
Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun görüşme odasında konuşmaları
Parti heyet üyelerinin gelişi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Kaynak: AA