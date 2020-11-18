Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile görüştü
18.11.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:50
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile görüştü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ile görüştü
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca eşlik etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı