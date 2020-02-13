Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı
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Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

13.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:32
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

CHP Genel Başkanı , şehit ailelerine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Albayrak ile 'de şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın aileleriyle telefonda görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA
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