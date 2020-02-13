Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

13.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak ve Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Albayrak ile Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş'ın aileleriyle telefonda görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kaynak: AA