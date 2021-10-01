Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not - Haberler
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Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

Nilüfer Belediyesi'nin İstanbul'da gerçekleştirilen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde açtığı stant ilgi gördü.

İSTANBUL (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin İstanbul'da gerçekleştirilen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde açtığı stant ilgi gördü. Fadıllı'nın Bursa siyah incirinden Atlas'ın çilek reçeline pek çok ürün ve yerel tohumların yer aldığı standı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret ederek, Nilüfer'in yerel ürünleriyle yakından ilgilendi.

İstanbul Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan zirvede, 160 CHP'li belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifi ve üretici dernekleri yer aldı. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılan zirvenin açılışına Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile çiftçiler katıldı. Belediyelerin ve kooperatiflerin tarımsal ürünlerinin de fuar alanında sergilediği zirvede, Nilüfer Belediyesi de stant açtı. Nilüfer'deki kadın derneklerinin Nilüfer Bostan için hazırladıkları tarhana, Ürünlü biberinden elde edilen turşu çeşitleri, Atlas'ın çilek reçeli, Nilüfer Kent Bostanları'nda elde edilen pazı, patlıcan, bakla, domates gibi 15 çeşit yerel tohumun yer aldığı Nilüfer Belediyesi standı ilgi gördü. Belediye Başkanı Turgay Erdem, gün boyu stantta durarak, ziyaretçilere ürünler hakkında bilgi vererek, ikramlarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başlayan zirvede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları tarım politikalarını paylaştı. Konuşmaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle birlikte zirvenin açılışını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu daha sonra alanda yer alan stantları ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Nilüfer Belediyesi'nin standını da gezen Kılıçdaroğlu'na, stantta yer alan ürünleri tanıtarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi'nin standıyla yakından ilgilenen Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Fadıllı'da yetiştirilen Bursa siyah incirinin de tadına baktı.

Zirve boyunca Nilüfer Belediyesi standını ziyaret edenlere, S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin (NİLKOOP) Fadıllı Mahallesi'nde ekolojik tarım koşullarında yetiştirdiği ve Fadıllılı üreticilerden alınan toplam 1,5 ton siyah inciri ile Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda elde edilen 2 bin paket yerli tohum dağıtıldı. - BURSA

Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu'dan Nilüfer'in yerel ürünlerine tam not - Haberler
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