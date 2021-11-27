Kılıçdaroğlu'dan miting açıklaması: "Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek" - Haberler
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Kılıçdaroğlu'dan miting açıklaması: "Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'dan miting açıklaması:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitingimizi yapacağız. Val 'de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek.

ANKARA (İHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitingimizi yapacağız. Val 'de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller çıkarabilirler ama biz bütün engelleri aşmayı bilen bir partinin mensubuyuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen "İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı"na katıldı. Programdan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 4 Aralık tarihinde Mersin'de planladığı miting için izin çıkmaması hakkında değerlendirmede bulunarak, her şeye rağmen mitingin gerçekleşeceğini belirtti.

Miting konusunda kararlı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mitingimizden neden rahatsız oluyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor. Başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız, Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller çıkarabilirler ama biz bütün engelleri aşmayı bilen bir partinin mensubuyuz, bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan" diye konuştu. - ANKARA

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