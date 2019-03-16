Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na Teşekkür: Kendisini İzmir'e Adadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışında, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Kendisini İzmir'e adayan belediye başkanı. Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projeler imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamındaki İzmir programı, Bergama ilçesinde başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada konuşma yaptı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun, gençlerin spor yapabilmesi için önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Güzel bir tesis. Bergama belediye başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek koyduğu bir eser. Çocuklarımız burada spor yapacaklar. Sporun değerini en çok anneler, babalar bilir. Kültür, sanat ve sporla çocuklarımız tanışacak. Aziz beyin ifade ettiği gibi buradan yetişecek çocuklar hem ulusal hem uluslararası anlamda başarılara imza atacaklar. Onlar şampiyon olduğunda o, Türkiye'nin ortak başarısı olacak. Genç ve yetenekli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisini, verdiği hizmetler dolayısıyla yürekten kutluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı tanıtmaya gerek yok. O kendisini İzmir'e adayan bir belediye başkanı. Geniş alanda iş birliğini güçlendiren, kent ve kırsal arasındaki gelir dağılımını dengelemeye çalışan ve Türkiye'deki tüm büyükşehir belediyelerine örnek olan projeler imza attığı için kendisine teşekkür ediyorum ve şükran sunuyorum" diye konuştu.

KOCAOĞLU: SEÇİMİ ALACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu ise seçim arefesinde olunduğunu belirterek, "İzmir ve İzmirliler tarih boyunca ne yapacaklarını, nasıl duracaklarını çok iyi bilirler. Ondan dolayıdır ki İzmir Türkiye'nin en aydınlık, en ileri, Atatürk ilkelerine en bağlı kentidir. İzmirli olmak ayrıcalıktır. Biz hepimiz İzmirliler İzmirli olmakla ne kadar övünsek hakkımız vardır. Yine bir açılıştayız. 15 gün sonra seçim var. Seçimi alacağız. Bu bizim görevimiz. Biz CHP'liyiz. Belediye başkanlığı yaparken ayrım yapmayız. Seçimde partimizin ilkelerinden, seçim çalışmalarında da belediye başkanlığımızı yaparken de sosyal demokrat, insan odaklı belediyecilikten hiçbir zaman ayrılmayız. Her türlü olumsuz koşulda bile şerefimizle ayakta kalmayı beceririz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 15 yılda tarımı ön plana çıkardık" dedi.

'TUNÇ SOYER BU BAYRAĞI İLERİ GÖTÜRECEKTİR'

Kentsel dönüşüm konusunda, Türkiye'de model üreten belediye olduklarını da kaydeden Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Binalar yenilenecek, depreme dayanıklı olacak, bulvarlar açılacak; ama komşular değişmeyecek. Orada yaratılan rantın tamamını dönüşüme tabi tutulan konut sahipleri alacak. Kentsel dönüşüm felsefemiz budur. Çığ gibi büyüyecektir. Gelecek arkadaşımız Tunç Soyer de bu bayrağı ileri götürecektir, götürmek zorundadır, götüreceğine canı gönülden inanıyorum. İdris Yavuzyılmaz parti emekçisi kardeşimizdir. Çok büyük emeği vardır. Ben Bergamalı hemşehrilerimizin İdris Yavuz Yılmaz kardeşimi 31 Mart akşamı belediye başkanı ilan edeceğine canı gönülden inanıyorum. 15 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ağabeyiniz, kardeşiniz olarak hem İdris Yavuzyılmaz'a hem de Tunç Soyer'e gece gündüz çalışarak, adam adama siyaset yaparak, görüşmedik insan bırakmadan, görevinizi vicdan huzuru içinde tamamlamanızı istiyorum. Yiğidin kuru soğana muhtaç olduğu bugünlerde mutlaka bu yerel seçimde merkezi iktidara 'Bir dur, bir kendine gel, burası Türkiye Cumhuriyeti' demek zorundayız. Her yurttaş olarak bunu yapmak zorundayız. AK Parti'ye oy veren yurttaşlarımızın 'Kendine çekidüzen ver' demesi vatandaşlık görevidir. Ben böyle düşünüyor ve çalışıyorum. Mitingler yapılır. Seçim sandığa attırdığınız oy kadardır. Sandığa bir oy fazla attırmak için hepimizin seferber olması gerekmektedir. Başaracağımıza inanıyorum."

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, ilçeye yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Kocaoğlu'nun hizmetlerden ziyade belediye başkanlarına nasıl adaletli belediye başkanı olunacağını öğrettiğini kaydeden Gönenç, "Aziz Kocaoğlu, 397 yılla yargılandı. O dönem 'Doğrunun kalesi sarsılmaz' dedi. Biz de bundan büyük bir ders çıkardık. Sizinle çalışmak büyük bir onurdu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılışı yapıldı.

- İzmir

Kaynak: DHA