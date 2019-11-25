Kılıçdaroğlu'dan Kayyum Tepkisi
Partisine mensup belediye başkanlarının İzmir'deki toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup belediye başkanlarının birbiri ardına görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.
25.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:47
Partisine mensup belediye başkanlarının İzmir'deki toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) mensup belediye başkanlarının birbiri ardına görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmasını eleştirdi.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Kılıçdaroğlu'dan Kayyum Tepkisi