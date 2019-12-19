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Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul tepkisi: Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın

Kılıçdaroğlu, "Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak?

19.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:19
Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul tepkisi: Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın

Kılıçdaroğlu, "Neye göre, hangi akıl, hangi mantık, hangi fizibilite, hangi para, nasıl yapacak? Yapamazsın kardeşim, zaten yapamayacaksın, zaten gideceksin, ilk seçimde zaten gideceksin. Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın, ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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