Kılıçdaroğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği "İstanbul İklim Vizyonu " programına katıldı. Kadıköy'de bulunan Müze Gazhane'de düzenlenen program, UNDP Küresel kampanya videosunun gösterimi ile başladı. Genç iklim elçileri konuşma yaptı.

"KANAL İSTANBUL İHALESİNİ HİÇ KİMSE ALMAYACAK"

"5 TEMEL STRATEJİ BELİRLEDİK"

Programa Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ve CHP'li yöneticiler eşlik etti.