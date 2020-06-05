Kılıçdaroğlu'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması
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Kılıçdaroğlu'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin haksız yere düşürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu'dan 'Enis Berberoğlu' açıklaması
05.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin haksız yere düşürüldüğünü söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili videolu açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun haksız yere milletvekilliğinin düşürüldüğünü, bunun hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu bildirdi. Berberoğlu'nun saygın gazeteci ve siyasetçi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi, koşullarını, tarihini bilen değerli bir insan Enis Berberoğlu. Haksız, adaletsiz yere mahkum edildi. Demokrasi ve adaletin olmadığı yerde, bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. CHP olarak biz, koşullar ne olursa olsun, demokrasiyi, hukuku ve adaleti sonuna kadar savunacağız. Daha önce söylemiştim; bu memlekete gerçek bir demokrasi gelinceye kadar mücadele edeceğiz, bu memlekete hak, hukuk ve adalet gelinceye kadar mücadele edeceğiz. Yine söylemiştim; bu mücadelede eğer bir bedel ödenecekse, o bedeli önce CHP'liler ödeyecektir. Enis Berberoğlu, o bedeli ödeyenlerden birisidir" dedi.

'BU BEDELİ ÖDEMEYE RAZIYIZ'Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun Yargıtay kararından sonra tekrar milletvekili seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Haksızlığı oraya götürdü. Adalet, hak, hukuk istiyordu. Anayasa'nın 83'üncü maddesi şöyle söylüyor; tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma Meclis'in yeniden dokunulmazlığını kaldırılmasına bağlıdır. Bu kadar açık. Bu maddenin gereği yapıldı mı, yapılmadı. Çünkü adaletin olmadığı yerde hukuk da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde Anayasa da olmuyor. Adaletin olmadığı yerde TBMM vesayetten kurtulamıyor. Adaletin olmadığı yerde yargı vesayet altında. Ama benim bu millete bir sözüm var. Ne olursa olsun, hangi bedel, engel çıkarılırsa çıkarılsın bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasiyi getireceğiz. Bunda kararlıyız, bedeli ne olursa olsun, bu bedeli ödemeye de razıyız."


Kaynak: DHA

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