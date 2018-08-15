Kılıçdaroğlu'dan Dolar Eleştirisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dedik ki, Türkiye süratle akılcı bir sıcak para yönetimine geçmeli. Eğer sıcak para Türkiye'ye spekülatif bir amaçla geliyor ve kısa sürede vurgun yapıp yurtdışına çıkıyorsa bu Türkiye'deki kaynakların dışarıya transferi anlamına gelir." ifadelerini kullandı.