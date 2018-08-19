Kılıçdaroğlu'dan 'Beton Ekonomisi' Eleştirisi
Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye'yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır.
Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin üretim damarlarını zayıflatıp Türkiye'yi tefecilere, faiz lobilerine teslim edenler Kuvayi Milliye ruhunu anlamayanlardır. Türkiye'yi; bizim haysiyetimizle, onurumuzla oynanacak noktaya, üretimi ve kalkınmayı "beton ekonomisinden" ibaret görenler getirdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com