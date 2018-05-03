Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye '100 Bin İmza' Tepkisi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'nin 'FETÖ seçmeni' açıklamasına sert tepki göstererek, "FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Bahçeli'nin 'FETÖ seçmeni' açıklamasına sert tepki göstererek, "FETÖ'nün siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Sen FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın." dedi
Kaynak: Dunya.com