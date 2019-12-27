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Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor.

27.12.2019 00:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:19
Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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