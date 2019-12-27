Kılıçdaroğlu'dan asgari ücret tepkisi

27.12.2019 00:19 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:19

Kılıçdaroğlu, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." dedi.